«Не в результате боевых действий»: на Харьковщине вспыхнул газопровод (видео)
Возгорание газопровода произошло 18 апреля в Харьковской области. Видео опубликовали в Telegram-каналах.
Очевидцы писали, что на расстоянии 40 метров от возгорания плавился асфальт.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, ЧП произошло не в результате боевых действий, пострадавших нет. Детали выясняют специалисты.
Другой официальной информации на данный момент нет.
Видео: соцсети
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорание, газопровод, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возгорание газопровода произошло 18 апреля в Харьковской области".