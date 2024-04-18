«Не в результате боевых действий»: на Харьковщине вспыхнул газопровод (видео)

Возгорание газопровода произошло 18 апреля в Харьковской области. Видео опубликовали в Telegram-каналах.

Очевидцы писали, что на расстоянии 40 метров от возгорания плавился асфальт.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, ЧП произошло не в результате боевых действий, пострадавших нет. Детали выясняют специалисты.

Другой официальной информации на данный момент нет.

Видео: соцсети

Читайте также: Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления