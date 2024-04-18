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«Не в результате боевых действий»: на Харьковщине вспыхнул газопровод (видео)

Происшествия 21:20   18.04.2024
Елена Нагорная
«Не в результате боевых действий»: на Харьковщине вспыхнул газопровод (видео)

Возгорание газопровода произошло 18 апреля в Харьковской области. Видео опубликовали в Telegram-каналах.

Очевидцы писали, что на расстоянии 40 метров от возгорания плавился асфальт.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, ЧП произошло не в результате боевых действий, пострадавших нет. Детали выясняют специалисты.

Другой официальной информации на данный момент нет.

 

Видео: соцсети

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возгорание газопровода произошло 18 апреля в Харьковской области".