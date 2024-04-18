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“Не внаслідок бойових дій”: на Харківщині спалахнув газопровід (відео)

Події 21:20   18.04.2024
Олена Нагорна
“Не внаслідок бойових дій”: на Харківщині спалахнув газопровід (відео)

Загоряння газопроводу сталося 18 квітня в Харківській області. Відео опублікували у телеграм-каналах.

Очевидці писали, що на відстані 40 метрів від займання плавився асфальт.

Як повідомила журналістам речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, НП сталася не внаслідок бойових дій, постраждалих немає. Деталі з’ясовують фахівці.

Де сталося займання та іншої офіційної інформації на цей час немає.

 

Відео: соцмережі

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загоряння газопроводу сталося 18 квітня в Харківській області".