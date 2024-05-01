В Харькове ранены 12 человек, в том числе полицейские, один погибший — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Наиболее тяжелым стал удар КАБами в Харькове.
«За прошедшие сутки военные рф нанесли удары по Харькову и пограничным населенным пунктам области управляемыми авиабомбами и обстреливали из РСЗО. Погиб мужчина, ранены десять граждан. Все гражданские. Также ранены двое полицейских, которые во время авиаудара находились на службе неподалеку от попадания вражеского боеприпаса», — сообщил начальник ГУНП.
Владимир Тимошко проинформировал, что гражданские и полицейские пострадали во время удара по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30 СН. От этого же удара погиб 25-летний мужчина.
«Ранения получили 10 гражданских, двое полицейских. В результате обстрела произошел пожар на площади 200 кв. м. Повреждены гаражи, автомобили, помещения образовательного учреждения, админздания, жилые дома», — перечислил Тимошко.
Также в течение дня 30 апреля КАБами били по Волчанску (повреждено помещение частного предприятия и сельхозтехника) и Веселому. По Веселому также стреляли из РСЗО (повреждены частные дома). Около 15:45 из артиллерии обстреляли село Московка в Купянско районе, там повреждены дома. О пострадавших в этих случаях информации нет.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер пути Александр Кот, еще одна железнодорожница была ранена. По предварительной информации облпрокуратуры, РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы тремя УМПБ Д-30.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Наиболее тяжелым стал удар КАБами в Харькове".