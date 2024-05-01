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У Харкові поранені 12 людей, у тому числі поліцейські, один загиблий – Тимошко

Події 07:48   01.05.2024
Оксана Горун
У Харкові поранені 12 людей, у тому числі поліцейські, один загиблий – Тимошко Фото: Олег Синєгубов

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Найважчим став удар КАБів у Харкові.

“Минулої доби військові рф завдали ударів по Харкову і прикордонним населеним пунктам області керованими авіабомбами та обстрілювали з РСЗВ. Загинув чоловік, поранено десять громадян. Всі цивільні. Також поранено двох поліцейських, які під час авіаудару перебували на службі неподалік від влучання ворожого боєприпасу”, – повідомив начальник ГУНП.

Володимир Тимошко поінформував, що цивільні та поліціянти постраждали під час удару по Харкову авіабомбами УМПБ Д-30 СН. Від цього ж удару загинув 25-річний чоловік.

“Поранення отримали 10 цивільних громадян, двоє поліцейських. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі 200 кв. м. Пошкоджено гаражі, автомобілі, приміщення освітнього закладу, адмінбудівлі, житлові будинки”, – перелічив Тимошко.

Також протягом дня 30 квітня КАБами били по Вовчанську (пошкоджені приміщення приватного підприємства та сільгосптехніка) та Веселому. По Веселому також стріляли з РСЗВ (пошкоджені приватні будинки). Близько 15:45 з артилерії обстріляли село Московка в Куп’янському районі, там пошкоджені будинки. Про постраждалих у цих випадках інформації немає.

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Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10-ї години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кот, ще одну залізничницю поранено. За попередньою інформацією облпрокуратури, РФ атакувала Київський та Холодногірський райони трьома УМПБ Д-30.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Найважчим став удар КАБів у Харкові".