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Головні новини Харкова 1 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:54   01.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:54

У Харкові поранені 12 людей, у тому числі поліцейські, один загиблий – Тимошко

“Минулої доби військові рф завдали ударів по Харкову і прикордонним населеним пунктам області керованими авіабомбами та обстрілювали з РСЗВ. Загинув чоловік, поранено десять громадян. Всі цивільні. Також поранено двох поліцейських, які під час авіаудару перебували на службі неподалік від влучання ворожого боєприпасу”, – повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він поінформував, що цивільні та поліціянти постраждали під час удару по Харкову авіабомбами УМПБ Д-30 СН. Від цього ж удару загинув 25-річний чоловік. Докладніше.

07:37

Авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини завдала РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 1 травня поінформував: під ударами російської авіації протягом доби були Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Подоли.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито шість атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.

07:06

Ніч у Харкові пройшла без тривог, росіяни били ракетами по Одесі

Ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Росіяни також не запускали на територію України “шахедів”. Однак спокою українцям не дали. Вирішили вдарити балістичними ракетами по Одесі. Про загрозу одеситів попередили о 23.28. Повітряні сили ЗСУ закликали терміново пройти до укриттів.

А вже близько 23:30 у місті пролунали сильні вибухи. Вони повторилися о 23:45. А о 23:48 ПС ЗСУ попередили ще про один пуск.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що в місті пожежа – горить багатоповерхівка.

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені“, – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".