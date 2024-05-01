Главные новости Харькова 1 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:54

В Харькове за сутки ранены 12 человек, в том числе полицейские, один погибший — Тимошко

«За прошедшие сутки военные рф нанесли удары по Харькову и пограничным населенным пунктам области управляемыми авиабомбами и обстреливали из РСЗО. Погиб мужчина, ранены десять граждан. Все гражданские. Также ранены двое полицейских, которые во время авиаудара находились на службе неподалеку от попадания вражеского боеприпаса», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он проинформировал, что все гражданские и полицейские пострадали во время удара по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30 СН. От этого же удара погиб 25-летний мужчина. Подробнее.

07:37

Авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины нанесла РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 мая проинформировал: под ударами российской авиации в течение суток были Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Подолы.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены шесть атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее с. Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

07:06

Ночь в Харькове прошла без тревог, россияне били ракетами по Одессе

Ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Россияне также не запускали на территорию Украины «шахедов». Однако в покое украинцев не оставили. Решили ударить баллистическими ракетами по Одессе. Об угрозе одесситов предупредили в 23:28. Воздушные силы ВСУ призвали срочно пройти в укрытия.

А уже около 23:30 в городе прогремели сильные взрывы. Они повторились в 23:45. А в 23:48 ВС ВСУ предупредили еще об одном пуске.

Местные telegram-каналы сообщили, что в городе пожар — загорелась многоэтажка.

«Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены», — сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.