Главные новости Харькова 1 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:54
В Харькове за сутки ранены 12 человек, в том числе полицейские, один погибший — Тимошко
«За прошедшие сутки военные рф нанесли удары по Харькову и пограничным населенным пунктам области управляемыми авиабомбами и обстреливали из РСЗО. Погиб мужчина, ранены десять граждан. Все гражданские. Также ранены двое полицейских, которые во время авиаудара находились на службе неподалеку от попадания вражеского боеприпаса», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он проинформировал, что все гражданские и полицейские пострадали во время удара по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30 СН. От этого же удара погиб 25-летний мужчина. Подробнее.
07:37
Авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины нанесла РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 мая проинформировал: под ударами российской авиации в течение суток были Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Подолы.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены шесть атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее с. Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
07:06
Ночь в Харькове прошла без тревог, россияне били ракетами по Одессе
Ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Россияне также не запускали на территорию Украины «шахедов». Однако в покое украинцев не оставили. Решили ударить баллистическими ракетами по Одессе. Об угрозе одесситов предупредили в 23:28. Воздушные силы ВСУ призвали срочно пройти в укрытия.
А уже около 23:30 в городе прогремели сильные взрывы. Они повторились в 23:45. А в 23:48 ВС ВСУ предупредили еще об одном пуске.
Местные telegram-каналы сообщили, что в городе пожар — загорелась многоэтажка.
«Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены», — сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".