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Всех раненных в Харькове вчерашним ударом уже выписали из больницы

Общество 08:55   01.05.2024
Оксана Горун
Всех раненных в Харькове вчерашним ударом уже выписали из больницы

В ХОВА сообщили о состоянии раненных в Харькове, которые пострадали от ударов УМПБ Д-30 30 апреля.

«Все четверо госпитализированных уже выписаны. Были нетяжелые. Помощь оказана амбулаторно», — проинформировала пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Напомним, в результате вчерашнего удара по Харькову пострадали 10 гражданских и двое полицейских, один человек погиб. Взрывы прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер пути Александр Кот, еще одна железнодорожница была ранена. В целом госпитализировали четырех человек, остальным помогли на месте — в основном, у людей была острая реакция на стресс. По предварительной информации облпрокуратуры, РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы тремя УМПБ Д-30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии раненных в Харькове, которые пострадали от ударов УМПБ Д-30 30 апреля".