Усіх поранених у Харкові вчорашнім ударом уже виписали з лікарні

У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові, які постраждали від ударів УМПБ Д-30 30 квітня.

“Усі четверо госпіталізованих вже виписані. Були неважкі. Допомога надана амбулаторно”, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього удару по Харкову постраждали 10 цивільних та двоє поліціянтів, одна людина загинула. Вибухи пролунали близько 10-ї години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кот, ще одну залізничницю поранено. Загалом госпіталізували чотирьох осіб, решті допомогли на місці – в основному люди мали гостру реакцію на стрес. За попередньою інформацією облпрокуратури, РФ атакувала Київський та Холодногірський райони трьома УМПБ Д-30.