Все тревоги реальны, потому что сопровождаются пусками КАБов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации на Харьковщине по состоянию на вечер 1 мая.
«Фактически каждые 15 минут раздаются сигналы воздушной тревоги по городу Харьков. Все они реальные, потому что сопровождаются пусками КАБов… Примерно 18 населенных пунктов сейчас под обстрелами. Постоянно по Липцам фиксируем «прилеты» корректируемых авиабомб. По Купянскому направлению, по самому городу. Вчера враг бил по нашей логистической транспортной инфраструктуре, пытался уничтожить мостовые переправы. По Волчанску так же фиксируем обстрелы», — констатировал начальник ХОВА.
Он напомнил, что по центру поселка Золочев оккупанты сегодня ударили корректируемыми авиабомбами (по данным облпрокуратуры, это были УМПБ Д-30 — ред.), в результате чего два человека погибли на месте и были серьезно повреждены более десяти жилых домов. Еще два УМПБ Д-30 «прилетели» по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Получили повреждения около 14 многоквартирных домов.
«Наряду с этим наши военные крепко держат свои позиции. Враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, хотя успехов нет никаких», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об оперативной ситуации на Харьковщине по состоянию на вечер 1 мая.".