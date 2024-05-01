Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію на Харківщині станом на вечір 1 травня.

“Фактично кожні 15 хвилин лунають сигнали повітряної тривоги по місту Харків. Усі вони реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів… Приблизно 18 населених пунктів наразі під обстрілами. Постійно по Липцях фіксуємо “прильоти” керованих авіабомб. По Куп’янському напрямку, по самому місту. Вчора ворог бив по нашій логістичній транспортній інфраструктурі, намагався знищити мостові переправи. По Вовчанську так само фіксуємо обстріли”, – констатував начальник ХОВА.

Він нагадав, що по центру селища Золочів окупанти сьогодні вдарили керованими авіабомбами (за даними облпрокуратури, це були УМПБ Д-30 – ред.), внаслідок чого дві людини загинули на місці та були серйозно пошкоджені понад десять житлових будинків. Ще два УМПБ Д-30 “прилетіли” по Київському та Шевченківському районах Харкова. Зазнали пошкоджень близько 14 багатоквартирних будинків.

“Поряд із цим наші військові міцно тримають свої позиції. Ворог поновив наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча успіхів немає ніяких”, – додав Синєгубов.