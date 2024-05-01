Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов

Події 18:24   01.05.2024
Олена Нагорна
Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію на Харківщині станом на вечір 1 травня.

“Фактично кожні 15 хвилин лунають сигнали повітряної тривоги по місту Харків. Усі вони реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів… Приблизно 18 населених пунктів наразі під обстрілами. Постійно по Липцях фіксуємо “прильоти” керованих авіабомб. По Куп’янському напрямку, по самому місту. Вчора ворог бив по нашій логістичній транспортній інфраструктурі, намагався знищити мостові переправи. По Вовчанську так само фіксуємо обстріли”, – констатував начальник ХОВА.

Він нагадав, що по центру селища Золочів окупанти сьогодні вдарили керованими авіабомбами (за даними облпрокуратури, це були УМПБ Д-30 – ред.), внаслідок чого дві людини загинули на місці та були серйозно пошкоджені понад десять житлових будинків. Ще два УМПБ Д-30 “прилетіли” по Київському та Шевченківському районах Харкова. Зазнали пошкоджень близько 14 багатоквартирних будинків.

“Поряд із цим наші військові міцно тримають свої позиції. Ворог поновив наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча успіхів немає ніяких”, – додав Синєгубов.

Читайте також: 67-річна жінка, поранена на Куп’янщині, померла у лікарні – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов
Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов
01.05.2024, 18:24
Заради $10 тисяч шахраї у Харкові брехали жінці, що її чоловік у полоні
Заради $10 тисяч шахраї у Харкові брехали жінці, що її чоловік у полоні
01.05.2024, 18:22
Невістка зі свекром загинули під час обстрілу Золочева на Харківщині
Невістка зі свекром загинули під час обстрілу Золочева на Харківщині
01.05.2024, 17:40
67-річна жінка, поранена на Куп’янщині, померла у лікарні – Синєгубов
67-річна жінка, поранена на Куп’янщині, померла у лікарні – Синєгубов
01.05.2024, 17:05
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
01.05.2024, 10:52
Білченята вперше вийшли з дупла у Центральному парку Харкова (відео)
Білченята вперше вийшли з дупла у Центральному парку Харкова (відео)
01.05.2024, 16:47

Новини за темою:

10:04
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
17:37
Харків’яни вже визначають КАБи за звуком, але виїжджати не почали – Терехов
15:07
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов
15:02
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Ви читали новину: «Усі тривоги реальні, тому що супроводжуються пусками КАБів – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про оперативну ситуацію на Харківщині станом на вечір 1 травня".