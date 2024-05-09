Чем накануне били по школьному стадиону в Харькове, еще выясняют — Тимошко

Чтобы установить тип боеприпаса, которым был нанесен удар по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая, назначены экспертизы, рассказал в эфире «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли все обломки и передали в СБУ, которая внесла производство в Единый реестр досудебных расследований. Насколько мне известно, назначены соответствующие экспертизы. Потому что надо точно сказать, безошибочно, что именно стало причиной взрыва», — ответил на вопрос ведущих Тимошко.

Напомним, около 13:25 8 мая в Харькове прогремели взрывы. Попадание зафиксировали на школьном стадионе в Салтовском районе. Пострадали семеро гражданских. Среди них трое мальчиков 14, 14 и 15 лет, которые играли в футбол. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, третий — в среднем. Также пострадала 8-летняя девочка, ее состояние тоже оценивали как среднее. Кроме этого, получил ранения и был госпитализирован мужчина, а двум женщинам медики оказали помощь на месте. Перед ударом воздушная тревога не звучала.

По состоянию на утро 9 мая 8-летнюю девочку выписали из больницы, а трое мальчиков после операций находились в реанимации.