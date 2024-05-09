Чим напередодні били по шкільному стадіону в Харкові, ще з’ясовують – Тимошко

Щоб встановити тип боєприпасу, яким було завдано удару по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова вдень 8 травня, призначені експертизи, розповів в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“Поліцейські провели огляд місця події, вилучили всі уламки та передали до СБУ, яка внесла провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наскільки мені відомо, призначені відповідні експертизи. Тому що треба точно сказати, безпомилково, що саме стало причиною вибуху”, – відповів на питання ведучих Тимошко.

Нагадаємо, близько 13:25 8 травня у Харкові пролунали вибухи. Влучання зафіксували на шкільному стадіоні у Салтівському районі. Постраждали семеро цивільних. Серед них троє хлопчиків 14, 14 та 15 років, які грали у футбол. Двох з них ушпиталили в тяжкому стані, третього – в середньому. Також постраждала 8-річна дівчинка, її стан теж оцінювали як середній. Окрім цього, отримав поранення та був ушпиталений чоловік, а двом жінкам медики надали допомогу на місці. Перед ударом повітряна тривога не лунала.

Станом на ранок 9 травня 8-річну дівчинку виписали з лікарні, а троє хлопчиків після операцій перебували у реанімації.