Военно-политическое командование все прекрасно видит — Мельник о Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал атаки россиян на границу в Харьковской области.

«Оккупанты пытаются проводить атакующие действия, применяя ДРГ и средства поражения. Но безуспешно благодаря максимально профессиональной работе защитников. Также вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать население и посеять панические настроения», — предупредил Мельник.

Он подчеркнул: «Украинское военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям врага».

Начальник Харьковского военного гарнизона отметил, что необходимо доверять только официальным заявлениям, так как враг ведет войну в информационном поле и сейчас кинет на это максимум ресурсов.

«Однако советую жителям Харьковщины, особенно приближенных к линии столкновения населенных пунктов северной и восточной части, максимально ответственно относиться к вопросам собственной безопасности, особенно во время воздушных тревог. Не стоит забывать, что мы имеем дело с коварными террористами, для которых нет никаких моральных границ. Если в вашем населенном пункте объявлена эвакуация, прошу ее не игнорировать», — посоветовал Сергей Мельник.