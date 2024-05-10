Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Военно-политическое командование все прекрасно видит — Мельник о Харьковщине

Происшествия 14:05   10.05.2024
Оксана Горун
Военно-политическое командование все прекрасно видит — Мельник о Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал атаки россиян на границу в Харьковской области.

«Оккупанты пытаются проводить атакующие действия, применяя ДРГ и средства поражения. Но безуспешно благодаря максимально профессиональной работе защитников. Также вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать население и посеять панические настроения», — предупредил Мельник.

Он подчеркнул: «Украинское военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям врага».

Начальник Харьковского военного гарнизона отметил, что необходимо доверять только официальным заявлениям, так как враг ведет войну в информационном поле и сейчас кинет на это максимум ресурсов.

Читайте также: «Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине

«Однако советую жителям Харьковщины, особенно приближенных к линии столкновения населенных пунктов северной и восточной части, максимально ответственно относиться к вопросам собственной безопасности, особенно во время воздушных тревог. Не стоит забывать, что мы имеем дело с коварными террористами, для которых нет никаких моральных границ. Если в вашем населенном пункте объявлена эвакуация, прошу ее не игнорировать», — посоветовал Сергей Мельник.

Читайте также: Оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине — Синегубов о ситуации

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
10.05.2024, 13:25
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
10.05.2024, 15:04
РФ атакует приграничье Харьковщины: есть погибшие и раненые — Синегубов
РФ атакует приграничье Харьковщины: есть погибшие и раненые — Синегубов
10.05.2024, 14:59
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский
10.05.2024, 14:46
На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова
На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова
10.05.2024, 14:24
В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
10.05.2024, 15:06

Новости по теме:

09:42
Ночью ДРГ пытались «прощупать» границу на Харьковщине — воин 24 ОШБ «Айдар»
07:16
Ночью враг ударил двумя ракетами по Харьковщине и запустил «шахеды» — ВСУ
11:37
Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг
11:22
«Мы не знаем точных сценариев» — Жорин о готовящемся наступлении РФ
08:06
«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин

Вы читали новость: «Военно-политическое командование все прекрасно видит — Мельник о Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал атаки россиян на границу в Харьковской области".