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Військово-політичне командування все чудово бачить – Мельник про Харківщину

Події 14:05   10.05.2024
Оксана Горун
Військово-політичне командування все чудово бачить – Мельник про Харківщину

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував атаки росіян на кордон у Харківській області.

Окупанти намагаються проводити атакувальні дії, застосовуючи ДРГ та засоби ураження. Але безуспішно, завдяки максимально професійній роботі захисників. Також разом з тактичними діями окупанти будуть посилювати інформаційно-психологічні операції, аби дезінформувати населення та посіяти панічні настрої“, – попередив Мельник.

Він наголосив: “Українське військово-політичне командування все прекрасно бачить і разом з підрозділами Сил оборони готове до будь-яких намірів ворога”.

Начальник Харківського військового гарнізону зазначив, що необхідно довіряти лише офіційним заявам, оскільки ворог веде війну в інформаційному полі та зараз кине на це максимум ресурсів.

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Проте раджу мешканцям Харківщини, а особливо наближених до лінії зіткнення населених пунктів північної та східної частини, максимально відповідально ставитись до питань власної безпеки, особливо під час повітряних тривог. Не варто забувати, що ми маємо справу з підступними терористами, для яких не існує жодних моральних меж. Якщо у вашому населеному пункті оголошена евакуація, прошу її не ігнорувати”, — порадив Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував атаки росіян на кордон у Харківській області".