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Машовец о наступлении в Харьковской области: главное направление — Волчанск

Происшествия 08:18   11.05.2024
Оксана Горун
Машовец о наступлении в Харьковской области: главное направление — Волчанск

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец коротко прокомментировал наступление РФ, которое началось на Харьковщине.

«Очевидно, «главное направление» для противника — Волчанск… В районе сел Ржавец и Новая Таволжанка (дирекция Шебекино — Волчанск) фиксируется перемещение в сторону государственной границы Украины (ГКУ) резервов. Противник на этом направлении, а также в районе с. Пыльная и с. Борисовка задействовал часть сил и средств ГВ «Белгород»: по крайней мере, одно штурмовое подразделение (вероятно, «сводное», из состава 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) 11-го армейского корпуса (АК), примерно до двух рот), а также до двух батальонов из состава 18-й мотострелковой дивизии (мсд), того же 11-го АК», — проинформировал Машовец.

По его данным, на двух направлениях — на севере от Харькова в районе Пыльной и в районе Волчанска — активно действуют Силы специальных операций (ССО) противника, применяют артиллерию и авиацию. Подробный анализ Машовец пообещал подготовить в течение суток.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец коротко прокомментировал наступление РФ, которое началось на Харьковщине".