Машовець про наступ у Харківській області: головний напрямок – Вовчанськ

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець коротко прокоментував наступ РФ, який розпочався на Харківщині.

“Очевидно, “головний напрямок” для противника – Вовчанськ… В районі Ржавець та Нова Таволжанка (дирекція Шебекіно – Вовчанськ) фіксується переміщення у бік державного кордону України (ДКУ) резервів противника… Противник на цьому напрямку, а також в районі с. Пильна та с. Борисівка залучив частину сил й засобів УВ “Белгород”: принаймні, один штурмовий підрозділ (ймовірно, “зведений”, зі складу 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) 11-го армійського корпусу (АК), приблизно до двох рот, а також, до двох батальйонів зі складу 18-ї мотострілецької дивізії (мсд), того ж 11-го АК“, – поінформував Машовець.

За його даними, на двох напрямках – на півночі від Харкова в районі Пильної та в районі Вовчанська – активно діють Сили спеціальних операцій (ССО) противника, застосовують артилерію та авіацію. Детальний аналіз Машовець пообіцяв підготувати протягом доби.