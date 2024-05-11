Машовець про наступ у Харківській області: головний напрямок – Вовчанськ
Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець коротко прокоментував наступ РФ, який розпочався на Харківщині.
“Очевидно, “головний напрямок” для противника – Вовчанськ… В районі Ржавець та Нова Таволжанка (дирекція Шебекіно – Вовчанськ) фіксується переміщення у бік державного кордону України (ДКУ) резервів противника… Противник на цьому напрямку, а також в районі с. Пильна та с. Борисівка залучив частину сил й засобів УВ “Белгород”: принаймні, один штурмовий підрозділ (ймовірно, “зведений”, зі складу 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) 11-го армійського корпусу (АК), приблизно до двох рот, а також, до двох батальйонів зі складу 18-ї мотострілецької дивізії (мсд), того ж 11-го АК“, – поінформував Машовець.
За його даними, на двох напрямках – на півночі від Харкова в районі Пильної та в районі Вовчанська – активно діють Сили спеціальних операцій (ССО) противника, застосовують артилерію та авіацію. Детальний аналіз Машовець пообіцяв підготувати протягом доби.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець коротко прокоментував наступ РФ, який розпочався на Харківщині".