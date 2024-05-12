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12 раз север Харьковщины и 19 раз Купянщину атаковали россияне – Генштаб ВСУ

Происшествия 09:59   12.05.2024
Оксана Якушко
12 раз север Харьковщины и 19 раз Купянщину атаковали россияне – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении наши воины отразили 19 атак у сел Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак возле населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении наши воины отразили 19 атак у сел Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".