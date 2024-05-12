12 раз північ Харківщини і 19 раз Куп’янщину атакували росіяни – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 19 атак біля сіл Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак біля населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.
Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 09:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 19 атак біля сіл Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".