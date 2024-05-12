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Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла

Происшествия 09:18   12.05.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла Фото: ГСЧС в Харьковской области

Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня утром в результате ударов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. 74-летняя Женщина погибла под обломками конструкций дома.

После спасения семью эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".