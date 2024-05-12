Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла

Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня утром в результате ударов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. 74-летняя Женщина погибла под обломками конструкций дома.

После спасения семью эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.