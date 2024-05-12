Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня утром в результате ударов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. 74-летняя Женщина погибла под обломками конструкций дома.
После спасения семью эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, волчанск, ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, завали, скорая, удар, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 09:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".