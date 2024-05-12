Live
  • Нд 12.05.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула

Події 09:18   12.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула

З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. 74-річна Жінка загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родину евакуювали з-під обстрілів до безпечнішого населеного пункту та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Читайте також: РФ знищує Вовчанськ: на місто та найближчі села скинули 20 КАБів (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 12.05: росіяни вдарили по Вовчанську, загинула жінка
Головні новини Харкова 12.05: росіяни вдарили по Вовчанську, загинула жінка
12.05.2024, 10:03
Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула
Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула
12.05.2024, 09:18
Удари РСЗВ по Харкову та буферна зона на кордоні – ISW про цілі росіян
Удари РСЗВ по Харкову та буферна зона на кордоні – ISW про цілі росіян
12.05.2024, 08:40
Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
12.05.2024, 07:44
Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії
12.05.2024, 06:00
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ
11.05.2024, 20:32

Новини за темою:

19:13
Росіяни вдарили авіабомбою по фермі у Харківській області
19:09
По селу під Харковом удень прилетіла авіабомба: четверо постраждалих (фото)
19:03
Пожежна частина в Козачій Лопані зруйнована авіабомбою: як працюватиме ДСНС
07:22
Новий вид зброї проти Харкова “сируватий”, але руйнівніший за С-300 – експерт
17:36
По Харкову били з винищувача, “прильоти” в кількох місцях – прокуратура

Ви читали новину: «Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.".