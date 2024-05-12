Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула
З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. 74-річна Жінка загинула під уламками конструкцій будинку.
Після порятунку родину евакуювали з-під обстрілів до безпечнішого населеного пункту та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, вовчанськ, ГСЧС в Харьковской области, евакуація, жінка, завали, скорая, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 09:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.".