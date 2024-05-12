Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула

З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. 74-річна Жінка загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родину евакуювали з-під обстрілів до безпечнішого населеного пункту та передали бригаді екстреної медичної допомоги.