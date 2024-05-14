Терехов: о последствиях утренних «прилетов» и настроении харьковчан

В результате ударов РФ по Киевскому району Харькова утром 14 мая пострадали 7 многоэтажек, 40 гаражей, школа, а также разрушены 3 гаража.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он также отметил, что паники на фоне нового наступления РФ в городе нет.

«Боевое настроение. Идет война, мы все это понимаем. Верим в ВСУ, верим в то, что наши ВСУ дадут отпор всем планам врага», — заявил мэр.

Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. У них острая реакция на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что выбито 615 окон.