Терехов: о последствиях утренних «прилетов» и настроении харьковчан
В результате ударов РФ по Киевскому району Харькова утром 14 мая пострадали 7 многоэтажек, 40 гаражей, школа, а также разрушены 3 гаража.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он также отметил, что паники на фоне нового наступления РФ в городе нет.
«Боевое настроение. Идет война, мы все это понимаем. Верим в ВСУ, верим в то, что наши ВСУ дадут отпор всем планам врага», — заявил мэр.
Напомним, около 06:05 утра в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» — в Киевском районе города, где множество многоэтажек. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. У них острая реакция на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что выбито 615 окон.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: настроения, наступ, наступление, прилет, терехов, Харьков, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов: о последствиях утренних «прилетов» и настроении харьковчан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов РФ по Киевскому району Харькова утром 14 мая пострадали 7 многоэтажек, 40 гаражей, школа, а также разрушены 3 гаража.".