Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян
Внаслідок ударів РФ по Київському району Харкова вранці 14 травня постраждали 7 багатоповерхівок, 40 гаражів, школа, а також зруйновані 3 гаражі.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також повідомив, що паніки на тлі нового наступу РФ у місті немає.
«Бойовий настрій. Йде війна, ми все це розуміємо. Віримо в ЗСУ, віримо в те, що наші ЗСУ дадуть відсіч всім планам ворога», – заявив мер.
Нагадаємо, близько 06:05 ранку в Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” — у Київському районі міста, де багато багатоповерхівок. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали чотири особи: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Вони мають гостру реакцію на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибито 615 вікон.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: настроения, наступ, прилет, терехов, Харків, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів РФ по Київському району Харкова вранці 14 травня постраждали 7 багатоповерхівок, 40 гаражів, школа, а також зруйновані 3 гаражі.".