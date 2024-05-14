Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян

Суспільство 13:15   14.05.2024
Вікторія Яковенко
Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян

Внаслідок ударів РФ по Київському району Харкова вранці 14 травня постраждали 7 багатоповерхівок, 40 гаражів, школа, а також зруйновані 3 гаражі.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також повідомив, що паніки на тлі нового наступу РФ у місті немає.

«Бойовий настрій. Йде війна, ми все це розуміємо. Віримо в ЗСУ, віримо в те, що наші ЗСУ дадуть відсіч всім планам ворога», – заявив мер.

Нагадаємо, близько 06:05 ранку в Харкові  пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов  повідомив, що “приліт” — у Київському районі міста, де багато багатоповерхівок. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали чотири особи: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Вони мають гостру реакцію на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибито 615 вікон.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Очікуємо» – Терехов про Patriot для Харкова, про які казав Зеленський
«Очікуємо» – Терехов про Patriot для Харкова, про які казав Зеленський
14.05.2024, 13:53
Від полку “ЛНР” під Ізюмом залишилося 18 людей (аудіоперехоплення)
Від полку “ЛНР” під Ізюмом залишилося 18 людей (аудіоперехоплення)
23.09.2022, 13:26
Два пенсіонери загинули у Вовчанській громаді через удари РФ
Два пенсіонери загинули у Вовчанській громаді через удари РФ
14.05.2024, 13:29
У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина
У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина
14.05.2024, 13:26
Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)
Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)
14.05.2024, 13:13
Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян
Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян
14.05.2024, 13:15

Новини за темою:

14:06
Терехов про настрої жителів Харкова: закликав бути сконцентрованими

Ви читали новину: «Терехов: про наслідки ранкових «прильотів» і настрої харків’ян»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів РФ по Київському району Харкова вранці 14 травня постраждали 7 багатоповерхівок, 40 гаражів, школа, а також зруйновані 3 гаражі.".