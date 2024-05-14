Терехов: Цель россиян – запугать постоянными обстрелами харьковчан (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на частые обстрелы жилых районов со стороны РФ.

«Запугать людей, чтобы люди были взволнованы, чтобы они уезжали из города. Это действительная тактика РФ – запугать людей этими постоянными обстрелами города Харькова. И как вы видите, они избивают по жилым районам – там, где многоэтажные дома, там, где гаражи, где находятся гражданские люди», — подчеркнул Терехов.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом. По предварительным данным облуправления Нацполиции, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району управляемыми авиабомбами. Пострадали 17 человек.