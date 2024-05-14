Терехов: Мета росіян – залякати постійними обстрілами харків’ян (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на часті обстріли житлових районів із боку РФ.
«Залякати людей, щоб люди були схвильовані, щоб вони виїжджали з міста. Це дійсна тактика РФ – залякати людей оцими постійними обстрілами міста Харкова. І як ви бачите, вони б’ють по житлових районах – там, де багатоповерхові дома, там, де гаражі, де знаходяться цивільні люди», – наголосив Терехов.
Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. Постраждали 15 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 18:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на частые обстрелы жилых районов со стороны РФ.".