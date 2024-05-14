Удары военных РФ по Харькову: известно о девятерых пострадавших
Девять человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 16 часов 14 мая.
Такие предварительные данные приводят мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов уточняет, что у всех пострадавших — острая реакция на стресс.
Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадавшие, синегубов, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 17:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 16 часов 14 мая".