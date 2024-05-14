Удары военных РФ по Харькову: известно о девятерых пострадавших

Девять человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 16 часов 14 мая.

Такие предварительные данные приводят мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов уточняет, что у всех пострадавших — острая реакция на стресс.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом.