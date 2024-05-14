Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих

Події 17:11   14.05.2024
Олена Нагорна
Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих

Дев’ятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 16-ї години 14 травня.

Такі попередні дані наводять мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов уточнює, що в усіх постраждалих – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Один УМПБ вдарив у будинок у центрі Харкова, ще два по Олексіївці – Фільчаков
Один УМПБ вдарив у будинок у центрі Харкова, ще два по Олексіївці – Фільчаков
14.05.2024, 18:34
Терехов: Мета росіян – залякати постійними обстрілами харків’ян (відео)
Терехов: Мета росіян – залякати постійними обстрілами харків’ян (відео)
14.05.2024, 18:23
Міністр МВС показав наслідки “прильоту” по Харкову, вже 17 постраждалих
Міністр МВС показав наслідки “прильоту” по Харкову, вже 17 постраждалих
14.05.2024, 17:54
У Харкові знову лунають вибухи: Синєгубов пише про удари по місту
У Харкові знову лунають вибухи: Синєгубов пише про удари по місту
14.05.2024, 17:50
Головні новини Харкова 14.05: 17 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 14.05: 17 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
14.05.2024, 18:40
15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес
15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес
14.05.2024, 17:35

Новини за темою:

17:35
15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес
17:11
Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих
16:57
Один із «прильотів» у Харкові – у 10-й поверх будинку, другий – у гаражі
16:41
Ворог ударив по житловій висотці в центрі Харкова – Терехов
16:23
У Харкові – «приліт» по району житлової забудови. Інформація Терехова

Ви читали новину: «Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 16-ї години 14 травня".