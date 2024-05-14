Удари військових РФ по Харкову: відомо про дев’ятьох постраждалих

Дев’ятеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову після 16-ї години 14 травня.

Такі попередні дані наводять мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов уточнює, що в усіх постраждалих – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд.