Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 21:28   15.05.2024
Оксана Якушко
Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщил Генштаб ВСУ.

«По состоянию на сегодня наши воины уже отбили 10 атак возле Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражены 11 укрытий противника», — рассказали в Генштабе ВСУ.

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе возле Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебового.

Читайте также: Попытки РФ продвинуться у Волчанска и 25 атак под Купянском — сводка Генштаба

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый
Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый
15.05.2024, 20:23
Главные новости Харькова 15.05: «прилет» по общежитию, зачистка в Волчанске
Главные новости Харькова 15.05: «прилет» по общежитию, зачистка в Волчанске
15.05.2024, 21:30
Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова
Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова
15.05.2024, 20:59
«Дискредитация» — Синегубов о «зубах дракона», сваленных в кучу на Харьковщине
«Дискредитация» — Синегубов о «зубах дракона», сваленных в кучу на Харьковщине
15.05.2024, 16:00
Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ
15.05.2024, 21:28
Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго
Плановые отключения стартуют с полночи 16 мая на Харьковщине – Укрэнерго
15.05.2024, 22:16

Новости по теме:

19:22
На Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию — Зеленский (видео)
17:19
Попытки РФ продвинуться у Волчанска и 25 атак под Купянском — сводка Генштаба
15:54
Дроны пограничников ударили по ББМ оккупантов на окраине Волчанска (видео)
14:48
Врага частично вытеснили из Волчанска, теперь активизация на Купянщине — ГШ
14:25
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)

Вы читали новость: «Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 21:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщил Генштаб ВСУ.".