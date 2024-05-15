Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщил Генштаб ВСУ.

«По состоянию на сегодня наши воины уже отбили 10 атак возле Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражены 11 укрытий противника», — рассказали в Генштабе ВСУ.

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе возле Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебового.