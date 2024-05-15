Продолжается зачистка окрестностей Волчанска на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщил Генштаб ВСУ.
«По состоянию на сегодня наши воины уже отбили 10 атак возле Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражены 11 укрытий противника», — рассказали в Генштабе ВСУ.
На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе возле Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебового.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, зачистка, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 21:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщил Генштаб ВСУ.".