Триває зачистка околиць Вовчанська на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла, повідомив Генштаб ЗСУ.
«Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак біля Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника», – розповіли у Генштабі ЗСУ.
На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема біля Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, зачистка, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 21:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла, повідомив Генштаб ЗСУ.".