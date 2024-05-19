Графики по всей стране: Укрэнерго предупреждает об отключении света завтра

Завтра, 20 мая, по всей Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.

По данным НЭК «Укрэнерго», графики будут действовать с 18:00 до 24:00. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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