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Графики по всей стране: Укрэнерго предупреждает об отключении света завтра

Украина 21:39   19.05.2024
Виктория Яковенко
Графики по всей стране: Укрэнерго предупреждает об отключении света завтра Фото: НЭК «Укрэнерго»

Завтра, 20 мая, по всей Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.

По данным НЭК «Укрэнерго», графики будут действовать с 18:00 до 24:00. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 мая, по всей Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.".