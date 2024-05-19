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Графіки по всій країні: Укренерго попереджає про відключення світла завтра

Україна 21:39   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Графіки по всій країні: Укренерго попереджає про відключення світла завтра Фото: НЕК “Укренерго”

На завтра, 20 травня, по всій Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.

За даними НЕК «Укренерго», графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На завтра, 20 травня, по всій Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.".