Графіки по всій країні: Укренерго попереджає про відключення світла завтра

На завтра, 20 травня, по всій Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.

За даними НЕК «Укренерго», графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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