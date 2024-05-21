Пытал полицейских на Купянщине: в СБУ назвали имя российского преступника

Правоохранители идентифицировали военнослужащего РФ, который незаконно задерживал жителей во время оккупации Купянского района на Харьковщине.

Преступником оказался 33-летний Александр Кулешов, российский военнослужащий из Ставропольского края РФ. На оккупированной территории он вместе с другими россиянами пытался подавить любые проявления несогласия местного населения с политикой оккупационных властей, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Также он пытался заставить сотрудников украинской полиции, оказавшихся под оккупацией, сотрудничать с российскими захватчиками и занимать должности во вновь отделах «МВД РФ». Для этого он похищал полицейских, применял к ним незаконное заключение, пытки, избиения и угрозы физической расправой над ними и их родственниками», — отметили в СБУ.

В марте 2022 года оккупанты ворвались в дом заместителя начальника одного из отделов полиции. Под дулами автоматов они вывели копа из дома и насильно отвезли его в пыточную.

«Там Кулешов требовал от мужчины, чтобы тот согласился работать в оккупационном «МИД РФ». Получив категорический отказ, рашисты подвергли полицейского жестоким пыткам: подвесили за связанные руки к крану с металлическим крюком, били палками, руками и обутыми в сапоги ногами по разным частям тела, угрожали расстрелом. Впрочем, его согласия они так и не добились», – рассказали правоохранители.

Через несколько дней, эти российские военнослужащие провели такую ​​же карательную акцию по отношению к другому сотруднику украинской полиции.

Кулешову заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).