Катував поліцейських на Куп’янщині: в СБУ назвали ім’я російського злочинця
Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця РФ, який незаконно затримував жителів під час окупації Куп’янського району на Харківщині.
Злочинцем виявився 33-річний Олександр Кулешов, російський військовослужбовець зі Ставропольського краю РФ. На окупованій території він разом з іншими росіянами намагався придушити будь-які прояви незгоди місцевого населення з політикою окупаційної влади, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Також він намагався примусити співробітників української поліції, які опинилися під окупацією, співпрацювати з російськими загарбниками та займати посади у новостворених відділах «мвд рф». Для цього він викрадав поліцейських, застосовував до них незаконне ув’язнення, тортури, побиття та погрози фізичною розправою над ними та над їхніми родичами», – зазначили в СБУ.
У березні 2022 року окупанти вдерлися до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції. Під дулами автоматів вони вивели копа з дому та насильно відвезли його до катівні.
«Там Кулешов вимагав від чоловіка, щоб той погодився працювати в окупаційному «МВД РФ». Отримавши категоричну відмову, рашисти піддали поліцейського жорстоким тортурам: підвісили за зв’язані руки до крана з металевим гаком, били палками, руками та взутими у чоботи ногами по різних частинах тіла, погрожували розстрілом. Втім, його згоди вони так і не домоглися», – розповіли правоохоронці.
За кілька днів, ці російські військовослужбовці провели таку ж саму каральну акцію по відношенню до іншого співробітника української поліції.
Наразі Кулешову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянщина, поліція, пытал, пытки, рф, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця РФ, який незаконно затримував жителів під час окупації Куп’янського району на Харківщині.".