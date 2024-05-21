Катував поліцейських на Куп’янщині: в СБУ назвали ім’я російського злочинця

Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця РФ, який незаконно затримував жителів під час окупації Куп’янського району на Харківщині.

Злочинцем виявився 33-річний Олександр Кулешов, російський військовослужбовець зі Ставропольського краю РФ. На окупованій території він разом з іншими росіянами намагався придушити будь-які прояви незгоди місцевого населення з політикою окупаційної влади, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Також він намагався примусити співробітників української поліції, які опинилися під окупацією, співпрацювати з російськими загарбниками та займати посади у новостворених відділах «мвд рф». Для цього він викрадав поліцейських, застосовував до них незаконне ув’язнення, тортури, побиття та погрози фізичною розправою над ними та над їхніми родичами», – зазначили в СБУ.

У березні 2022 року окупанти вдерлися до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції. Під дулами автоматів вони вивели копа з дому та насильно відвезли його до катівні.

«Там Кулешов вимагав від чоловіка, щоб той погодився працювати в окупаційному «МВД РФ». Отримавши категоричну відмову, рашисти піддали поліцейського жорстоким тортурам: підвісили за зв’язані руки до крана з металевим гаком, били палками, руками та взутими у чоботи ногами по різних частинах тіла, погрожували розстрілом. Втім, його згоди вони так і не домоглися», – розповіли правоохоронці.

За кілька днів, ці російські військовослужбовці провели таку ж саму каральну акцію по відношенню до іншого співробітника української поліції.

Наразі Кулешову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).