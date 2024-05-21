Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Катував поліцейських на Куп’янщині: в СБУ назвали ім’я російського злочинця

Суспільство 13:00   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Катував поліцейських на Куп’янщині: в СБУ назвали ім’я російського злочинця Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця РФ, який незаконно затримував жителів під час окупації Куп’янського району на Харківщині.

Злочинцем виявився 33-річний Олександр Кулешов, російський військовослужбовець зі Ставропольського краю РФ. На окупованій території він разом з іншими росіянами намагався придушити будь-які прояви незгоди місцевого населення з політикою окупаційної влади, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Також він намагався примусити співробітників української поліції, які опинилися під окупацією, співпрацювати з російськими загарбниками та займати посади у новостворених відділах «мвд рф». Для цього він викрадав поліцейських, застосовував до них незаконне ув’язнення, тортури, побиття та погрози фізичною розправою над ними та над їхніми родичами», – зазначили в СБУ.

У березні 2022 року окупанти вдерлися до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції. Під дулами автоматів вони вивели копа з дому та насильно відвезли його до катівні.

«Там Кулешов вимагав від чоловіка, щоб той погодився працювати в окупаційному «МВД РФ». Отримавши категоричну відмову, рашисти піддали поліцейського жорстоким тортурам: підвісили за зв’язані руки до крана з металевим гаком, били палками, руками та взутими у чоботи ногами по різних частинах тіла, погрожували розстрілом. Втім, його згоди вони так і не домоглися», – розповіли правоохоронці.

За кілька днів, ці російські військовослужбовці провели таку ж саму каральну акцію по відношенню до іншого співробітника української поліції.

Наразі Кулешову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також: Жорстоко катував патріотів на Харківщині: окупант отримав підозру (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
21.05.2024, 14:25
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
21.05.2024, 13:48
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
21.05.2024, 13:12
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
21.05.2024, 06:54
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
21.05.2024, 11:41

Новини за темою:

16:10
Обстріли Куп’янщини: зросла кількість загиблих та постраждалих (оновлено)
13:23
Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих
19:53
РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
13:47
РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА
14:57
Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото)

Ви читали новину: «Катував поліцейських на Куп’янщині: в СБУ назвали ім’я російського злочинця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували військовослужбовця РФ, який незаконно затримував жителів під час окупації Куп’янського району на Харківщині.".