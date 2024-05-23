Удары по Дергачам и Купянщине: погиб мужчина, девять человек пострадали (фото)
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины, в результате которых погиб мужчина и девять человек пострадали, показала облпрокуратура.
По данным следствия, в 14:05 по Дергачам «прилетел» авиационный боеприпас. Среди восьми пострадавших — 16-летний парень. У людей острая реакция на стресс и телесные повреждения.
Около 14:50 оккупанты обстреляли село Редкодуб Купянского района — погиб 65-летний мужчина.
Также в 14:00 российские военные нанесли удары по поселку Приколотное на Купянщине. 41-летняя женщина получила контузию.
Утром войска РФ из артиллерии обстреляли село Кондрашовка, а вчера вечером ударили из РСЗО «Ураган» по селу Моначиновка. Обошлось без пострадавших, повреждены дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, обстрелы, прокуратура, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских обстрелов Харьковщины, в результате которых погиб мужчина и девять человек пострадали, показала облпрокуратура.".