Удари по Дергачах і Куп’янщині: загинув чоловік, дев’ятеро постраждалих (фото)

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, від яких загинув чоловік та дев’ятеро людей постраждали, показала облпрокуратура.

За даними слідства, о 14:05 по Дергачах «прилетів» авіаційний боєприпас. Серед вісьмох постраждалих – 16-річний хлопець. У людей гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.

Близько 14:50 окупанти обстріляли село Рідкодуб Купʼянського району – загинув 65-річний чоловік.

Також о 14:00 російські військові завдали ударів по селищу Приколотне, що також на Купʼянщині. 41-річна жінка отримала контузію.

Зранку війська РФ з артилерії обстріляли село Кіндрашівка, а вчора ввечері вдарили з РСЗВ «Ураган» по селу Моначинівка. Минулося без постраждалих, пошкоджені будинки.