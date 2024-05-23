Удари по Дергачах і Куп’янщині: загинув чоловік, дев’ятеро постраждалих (фото)
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, від яких загинув чоловік та дев’ятеро людей постраждали, показала облпрокуратура.
За даними слідства, о 14:05 по Дергачах «прилетів» авіаційний боєприпас. Серед вісьмох постраждалих – 16-річний хлопець. У людей гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.
Близько 14:50 окупанти обстріляли село Рідкодуб Купʼянського району – загинув 65-річний чоловік.
Також о 14:00 російські військові завдали ударів по селищу Приколотне, що також на Купʼянщині. 41-річна жінка отримала контузію.
Зранку війська РФ з артилерії обстріляли село Кіндрашівка, а вчора ввечері вдарили з РСЗВ «Ураган» по селу Моначинівка. Минулося без постраждалих, пошкоджені будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, від яких загинув чоловік та дев’ятеро людей постраждали, показала облпрокуратура".