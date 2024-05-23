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В Харькове — четверо погибших, еще двух человек ищут — ХОВА

Происшествия 12:04   23.05.2024
Оксана Горун
В Харькове — четверо погибших, еще двух человек ищут — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что 23 мая армия РФ нанесла не менее 15 ракетных ударов — прилеты в Харькове и области.

«По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух человек устанавливают. Армия РФ нанесла не менее 15 ударов!» — написал Синегубов в telegram.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Было известно о двух погибших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что 23 мая армия РФ нанесла не менее 15 ракетных ударов — прилеты в Харькове и области".