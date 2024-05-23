В Харькове — четверо погибших, еще двух человек ищут — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что 23 мая армия РФ нанесла не менее 15 ракетных ударов — прилеты в Харькове и области.

«По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух человек устанавливают. Армия РФ нанесла не менее 15 ударов!» — написал Синегубов в telegram.

Напомним, первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. В 10:37 начальник ХОВА отметил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по Харькову. Однако по состоянию на 10:40 мэр и горожане насчитали уже около десятка взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших в Харькове, двух в Золочеве и двух в Люботине. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом РФ были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар РФ нанесла по предприятию, которое занимается печатью. Было известно о двух погибших.