У Харкові – четверо загиблих, ще двох людей шукають – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що 23 травня армія РФ завдала щонайменше 15 ракетних ударів – “прильоти” у Харкові та області.

“За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють. Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів!” – написав Синєгубов у телеграм.

Нагадаємо, перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. О 10:37 начальник ХОВА зазначив, що окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Харкову. Проте станом на 10:40 мер та городяни нарахували вже близько десятка вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох постраждалих у Харкові, двох у Золочеві та двох у Люботині. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом РФ були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства. Ще один удар РФ завдала по підприємству, яке займається друком. Було відомо про двох загиблих.