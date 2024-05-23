Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе

Вопрос обороны Харьковщины обсуждали среди прочего на Ставке верховного главнокомандующего 23 мая.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в Telegram, он очно заслушал главкома Александра Сырского, который предыдущие дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Министр обороны Рустем Умеров докладывал об обеспечении армии.

«Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать», — в очередной раз сказал Зеленский.

Уже в вечернем обращении президент подчеркнул, что принимаются все меры, чтобы сдерживать российские штурмы. Также он говорил о сегодняшних ударах по Харьковской области.

«Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, затем корректируемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня — это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что на эту атаку сегодня отреагировали не только в Украине, но и в мире.

«Почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине — по жизням наших людей», — констатировал президент.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 16 — пострадавших. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В Люботине под ударом был центр — получили повреждения парк, авто, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Там было известно о восьми пострадавших — у них ранения и острая реакция на стресс. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.