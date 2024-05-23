Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе

Политика 22:49   23.05.2024
Елена Нагорная
Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе Фото: Офис президента

Вопрос обороны Харьковщины обсуждали среди прочего на Ставке верховного главнокомандующего 23 мая.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в Telegram, он очно заслушал главкома Александра Сырского, который предыдущие дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Министр обороны Рустем Умеров докладывал об обеспечении армии.

«Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать», — в очередной раз сказал Зеленский.

Уже в вечернем обращении президент подчеркнул, что принимаются все меры, чтобы сдерживать российские штурмы. Также он говорил о сегодняшних ударах по Харьковской области.

«Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, затем корректируемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня — это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что на эту атаку сегодня отреагировали не только в Украине, но и в мире.

«Почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине — по жизням наших людей», — констатировал президент.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 16 — пострадавших. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В Люботине под ударом был центр — получили повреждения парк, авто, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Там было известно о восьми пострадавших — у них ранения и острая реакция на стресс. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.

Читайте также: «Противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск» — Сырский

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
23.05.2024, 22:56
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
23.05.2024, 19:59
У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине
У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине
23.05.2024, 22:19
Подземный городок, где будет безопасно, хотят построить в центре Харькова
Подземный городок, где будет безопасно, хотят построить в центре Харькова
23.05.2024, 21:57
Дерево для фортификаций на Харьковщине: СБУ открыла дело еще в феврале, детали
Дерево для фортификаций на Харьковщине: СБУ открыла дело еще в феврале, детали
23.05.2024, 21:12
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает, что враг наносит удары
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает, что враг наносит удары
23.05.2024, 23:04

Новости по теме:

13:08
Зеленский отреагировал на атаку на Харьков и Люботин: обратился к лидерам мира
14:55
Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский (видео)
21:47
Зеленский AFP: как враг зашел на Харьковщину и ждать ли новых волн наступления
20:22
РФ на Харьковщине хочет ослабить ВСУ и укрепить свою пропаганду — Зеленский
12:28
До бетонной линии обороны на Харьковщине никто не дошел — Зеленский

Вы читали новость: «Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 22:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос обороны Харьковщины обсуждали среди прочего на Ставке верховного главнокомандующего 23 мая".