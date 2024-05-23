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Зеленський обговорив оборону Харківщини та висловився щодо удару по друкарні

Політика 22:49   23.05.2024
Олена Нагорна
Зеленський обговорив оборону Харківщини та висловився щодо удару по друкарні

Питання оборони Харківщини обговорювали серед іншого на Ставці верховного головнокомандувача 23 травня.

Як розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі, він очно заслухав головкома Олександра Сирського, який попередні дні перебував на Харківщині та керував обороною регіону. Міністр оборони Рустем Умєров доповідав про забезпечення армії.

Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати“, – вкотре сказав Зеленський.

Уже у вечірньому зверненні президент наголосив, що вживаються всі заходи, щоб стримувати російські штурми. Також він говорив про сьогоднішні удари по Харківській області.

Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалося багато українських видавництв“, — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що на цю атаку сьогодні відреагували не лише в Україні, а й у світі.

Чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей“, – констатував президент.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 16 постраждалих. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. У Люботині під ударом був центр – зазнали пошкоджень парк, авто, магазини та об’єкти транспортної інфраструктури. Там було відомо про вісьмох постраждалих – у них поранення та гостра реакція на стрес. Попередньо, ворог атакував регіон приблизно 15 ракетами типу С-300 і С-400. Ударів було завдано з території Бєлгородської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 22:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання оборони Харківщини обговорювали серед іншого на Ставці верховного головнокомандувача 23 травня".