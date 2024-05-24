В больницах остаются 9 человек, пострадавших от ракетного удара по Харькову

В больницах находятся пострадавшие от обстрела типографии в Харькове. Два человека — в реанимации, сообщили в ХОВА.

«В больнице на стационаре находятся девять человек, получивших ранения в результате вражеских обстрелов типографии 23 мая. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Другие лечатся в хирургическом, нейрохирургическом и травматологическом отделениях в состоянии средней тяжести», — проинформировал начальник отдела по связям со средствами массовой информации ХОВА Сергей Киш утром 24 мая.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В Люботине под ударом был центр — получили повреждения парк, авто, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Там известно о восьми пострадавших — у них ранения и острая реакция на стресс.