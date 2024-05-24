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У лікарнях залишаються 9 людей, які постраждали від ракетного удару по Харкову

Події 10:05   24.05.2024
Оксана Горун
У лікарнях залишаються 9 людей, які постраждали від ракетного удару по Харкову

У лікарнях перебувають постраждалі від обстрілу друкарні в Харкові. Двоє людей – у реанімації, повідомили у ХОВА.

“У лікарні на стаціонарі перебувають дев’ятеро людей, які отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів друкарні 23 травня. Двоє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Інші лікуються у хірургічному, нейрохірургічному та травматологічному відділеннях у стані середньої тяжкості”, – поінформував начальник відділу зв’язків із засобами масової інформації ХОВА Сергій Кіш вранці 24 травня.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі були пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури. У Люботині під ударом був центр – зазнали пошкоджень парк, авто, магазини та об’єкти транспортної інфраструктури. Там було відомо про вісьмох постраждалих – у них поранення та гостра реакція на стрес.

Читайте також: У Харкові – день жалоби по загиблих через ракетні удари

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях перебувають постраждалі від обстрілу друкарні в Харкові. Двоє людей – у реанімації, повідомили у ХОВА".