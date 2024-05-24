Вероятного поджигателя кафе в центре Харькова поймали

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге кафе на улице Ярослава Мудрого в Харькове утром 23 мая.

Как сообщают в облпрокуратуре, пожар начался около 5:10. Летняя площадка кафе сгорела полностью, а фасад получил повреждения. Вероятного поджигателя задержали в тот же день.

44-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Также правоохранители проверяют, не причастен ли мужчина к поджогам в других районах Харькова.