Вероятного поджигателя кафе в центре Харькова поймали
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге кафе на улице Ярослава Мудрого в Харькове утром 23 мая.
Как сообщают в облпрокуратуре, пожар начался около 5:10. Летняя площадка кафе сгорела полностью, а фасад получил повреждения. Вероятного поджигателя задержали в тот же день.
44-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Также правоохранители проверяют, не причастен ли мужчина к поджогам в других районах Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кафе, поджог, прокуратура, Харьков, ярослава мудрого;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге кафе на улице Ярослава Мудрого в Харькове утром 23 мая".