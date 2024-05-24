Імовірного підпалювача кафе в центрі Харкова спіймали

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі кафе на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові вранці 23 травня.

Як повідомляють в облпрокуратурі, пожежа розпочалася близько 5:10. Літній майданчик кафе згорів повністю, а фасад отримав пошкодження. Імовірного палія затримали того ж дня.

44-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо призначення судово-психіатричної експертизи. Також правоохоронці перевіряють, чи не причетний чоловік до підпалів в інших районах Харкова.