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Імовірного підпалювача кафе в центрі Харкова спіймали

Події 19:32   24.05.2024
Олена Нагорна
Імовірного підпалювача кафе в центрі Харкова спіймали

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі кафе на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові вранці 23 травня.

Як повідомляють в облпрокуратурі, пожежа розпочалася близько 5:10. Літній майданчик кафе згорів повністю, а фасад отримав пошкодження. Імовірного палія затримали того ж дня.

44-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо призначення судово-психіатричної експертизи. Також правоохоронці перевіряють, чи не причетний чоловік до підпалів в інших районах Харкова.

Читайте також: У центрі Харкова зранку згоріло кафе (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі кафе на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові вранці 23 травня".