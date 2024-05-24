Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)

Политика 10:52   24.05.2024
Оксана Горун
Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из горящей от ракетного удара РФ типографии в Харькове.

«Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для проигрыша российского терроризма «нужно только одно — решительность мировых лидеров».

«Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточно дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения», — пояснил Зеленский.

Читайте также: Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. По состоянию на 24 мая в больницах остаются девять раненых, двое — в реанимации.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
Главные новости Харькова 24 мая: ночной удар по железной дороге, пострадавшая
24.05.2024, 10:57
«Битва за Харьков» остановилась на северных окрестностях Липцев — Коваленко
«Битва за Харьков» остановилась на северных окрестностях Липцев — Коваленко
24.05.2024, 10:38
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
Ночью армия РФ ударила по железной дороге на Харьковщине — Укрзалізниця (фото)
24.05.2024, 08:51
Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)
Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)
24.05.2024, 10:52
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
23.05.2024, 19:59
Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки
Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки
24.05.2024, 11:13

Новости по теме:

22:49
Зеленский обсудил оборону Харьковщины на Ставке и высказался о ракетном ударе
13:08
Зеленский отреагировал на атаку на Харьков и Люботин: обратился к лидерам мира
14:55
Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский (видео)
21:47
Зеленский AFP: как враг зашел на Харьковщину и ждать ли новых волн наступления
20:22
РФ на Харьковщине хочет ослабить ВСУ и укрепить свою пропаганду — Зеленский

Вы читали новость: «Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из горящей от ракетного удара РФ типографии в Харькове".