Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из горящей от ракетного удара РФ типографии в Харькове.
«Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для проигрыша российского терроризма «нужно только одно — решительность мировых лидеров».
«Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточно дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения», — пояснил Зеленский.
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Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. По состоянию на 24 мая в больницах остаются девять раненых, двое — в реанимации.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, новости Харькова, ракетний удар, типография;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из горящей от ракетного удара РФ типографии в Харькове".