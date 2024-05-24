Зеленский об ударе по Харькову: сожгли 50 тысяч книг (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из горящей от ракетного удара РФ типографии в Харькове.

«Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для проигрыша российского терроризма «нужно только одно — решительность мировых лидеров».

«Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и громад, достаточно дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения», — пояснил Зеленский.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. По состоянию на 24 мая в больницах остаются девять раненых, двое — в реанимации.