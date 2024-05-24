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Зеленський про удар по Харкову: спалено 50 тисяч книг (відео)

Події 10:52   24.05.2024
Оксана Горун
Зеленський про удар по Харкову: спалено 50 тисяч книг (відео)

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з друкарні, що горіла від ракетного удару РФ, у Харкові.

“Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для програшу російського тероризму “потрібно лише одне – рішучість світових лідерів”.

“Достатня протиповітряна оборона українських міст та громад, досить далекобійні можливості наших воїнів, досить сміливі політичні рішення”, – пояснив Зеленський.

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Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. Станом на 24 травня в лікарнях залишаються дев’ять поранених, двоє – в реанімації.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з друкарні, що горіла від ракетного удару РФ, у Харкові".