Зеленський про удар по Харкову: спалено 50 тисяч книг (відео)

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з друкарні, що горіла від ракетного удару РФ, у Харкові.

“Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для програшу російського тероризму “потрібно лише одне – рішучість світових лідерів”.

“Достатня протиповітряна оборона українських міст та громад, досить далекобійні можливості наших воїнів, досить сміливі політичні рішення”, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. Станом на 24 травня в лікарнях залишаються дев’ять поранених, двоє – в реанімації.