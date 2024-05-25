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На Харьковском направлении ВСУ укрепляют рубежи – Генштаб

Происшествия 12:50   25.05.2024
Оксана Якушко
На Харьковском направлении ВСУ укрепляют рубежи – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения, сообщил Генштаб ВСУ.

Два штурма отразили ВСУ в районе Липцев без успеха для противника. Еще один бой продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибших и 113 раненых. Также украинские воины уничтожили пять вражеских арт-систем, 8 БпЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повредили одну бронированную машину, 5 арт-систем, одно средство ПВО, 3 автомобиля и 2 единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили уже две атаки противника возле Петропавловки и Невского. Еще один бой продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края оброны.

За минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожены три автомобиля, поврежден танк, арт-система и боевая бронированная машина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения, сообщил Генштаб ВСУ.".