На Харьковском направлении ВСУ укрепляют рубежи – Генштаб
На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения, сообщил Генштаб ВСУ.
Два штурма отразили ВСУ в районе Липцев без успеха для противника. Еще один бой продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.
За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибших и 113 раненых. Также украинские воины уничтожили пять вражеских арт-систем, 8 БпЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повредили одну бронированную машину, 5 арт-систем, одно средство ПВО, 3 автомобиля и 2 единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.
На Купянском направлении подразделения наших войск отразили уже две атаки противника возле Петропавловки и Невского. Еще один бой продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края оброны.
За минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожены три автомобиля, поврежден танк, арт-система и боевая бронированная машина.
Читайте также: Допсилы и средства бросил враг под Липцы и Волчанск на Харьковщине — Машовец
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковском направлении ВСУ укрепляют рубежи – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 12:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения, сообщил Генштаб ВСУ.".