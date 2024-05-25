На Харківському напрямку ЗСУ укріплюють рубежі – Генштаб

На Харківському напрямку з початку доби супротивник тричі атакував українські підрозділи, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дві штурмові дії відбили в районі Липців без успіху для противника. Ще один бій триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

За уточненими даними за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також українські воїни знищили 5 ворожих артсистем, 8 БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкодили одну броньовану машину, 5 артсистем, один засіб ППО, 3 автомобілі та 2 одиниці спецтехніки. Уражено 24 бліндажі противника.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони.

За уточненими даними за минулу добу втрати противника на Куп’янському напрямку склали 123 особи. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину.