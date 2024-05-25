Сегодня вечером будут выключать свет по всей Украине – Укрэнерго

Графики почасовых отключений сегодня будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 – в часы максимального вечернего потребления, сообщили в Укрэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Отключения могут применяться при превышении определенных лимитов объемов потребления.