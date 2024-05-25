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Сегодня вечером будут выключать свет по всей Украине – Укрэнерго

Общество 14:11   25.05.2024
Оксана Якушко
Сегодня вечером будут выключать свет по всей Украине – Укрэнерго

Графики почасовых отключений сегодня будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 – в часы максимального вечернего потребления, сообщили в Укрэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Отключения могут применяться при превышении определенных лимитов объемов потребления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений сегодня будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 – в часы максимального вечернего потребления, сообщили в Укрэнерго.".