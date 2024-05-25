Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго

Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть для промислових і побутових споживачів по всій території України з 20.00 до 22.00 – у години максимального вечірнього споживання, повідомили в Укренерго.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Відключення можуть застосовуватись при перевищенні певних лімітів обсягів споживання.