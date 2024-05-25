Live
  • Сб 25.05.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго

Суспільство 14:11   25.05.2024
Оксана Якушко
Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго

Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть для промислових і побутових споживачів по всій території України з 20.00 до 22.00 – у години максимального вечірнього споживання, повідомили в Укренерго.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Відключення можуть застосовуватись при перевищенні певних лімітів обсягів споживання.

Читайте також: Росіяни КАБом ударили по Золочеву: частина селища – без світла (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
П’ятеро поранених внаслідок удару російського КАБа по Куп’янськ-Вузловому
П’ятеро поранених внаслідок удару російського КАБа по Куп’янськ-Вузловому
25.05.2024, 14:37
“Битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців – Коваленко
“Битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців – Коваленко
24.05.2024, 10:38
Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго
Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго
25.05.2024, 14:11
Росіяни атакували КАБами Північну Салтівку у Харкові – Терехов
Росіяни атакували КАБами Північну Салтівку у Харкові – Терехов
25.05.2024, 10:46
Харків’яни знову чують вибухи
Харків’яни знову чують вибухи
25.05.2024, 12:01
Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)
Росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Харкову – прокуратура (фото)
25.05.2024, 10:02

Новини за темою:

19:18
Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби
21:27
Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні
17:29
Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики
14:03
З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 16-20 травня
17:56
Опубліковано новий графік вимкнень світла в Харкові та області на 11-15 травня

Ви читали новину: «Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть для промислових і побутових споживачів по всій території України з 20.00 до 22.00 – у години максимального вечірнього споживання, повідомили в Укренерго.".