Сьогодні ввечері вимикатимуть світло по всій Україні – Укренерго
Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть для промислових і побутових споживачів по всій території України з 20.00 до 22.00 – у години максимального вечірнього споживання, повідомили в Укренерго.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.
Відключення можуть застосовуватись при перевищенні певних лімітів обсягів споживання.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: график, отключение, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 14:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть для промислових і побутових споживачів по всій території України з 20.00 до 22.00 – у години максимального вечірнього споживання, повідомили в Укренерго.".