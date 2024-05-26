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Сегодня россияне уже трижды атаковали на Харьковском направлении — Генштаб

Происшествия 12:30   26.05.2024
Оксана Горун
Сегодня россияне уже трижды атаковали на Харьковском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:00 26 мая и потерях врага за сутки.

«На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – идет бой. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны», — сообщили в Генштабе.

По информации ГШ, за сутки потери россиян на Харьковском направлении составили 179 человек.

«Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники», — дополнили в ГШ.

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Еще шесть боевых столкновений с начала суток произошло на Купянском направлении. Одну атаку отбили.

«В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируемая», — проинформировало командование ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:00 26 мая и потерях врага за сутки".