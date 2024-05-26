Сегодня россияне уже трижды атаковали на Харьковском направлении — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:00 26 мая и потерях врага за сутки.
«На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – идет бой. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны», — сообщили в Генштабе.
По информации ГШ, за сутки потери россиян на Харьковском направлении составили 179 человек.
«Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники», — дополнили в ГШ.
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Еще шесть боевых столкновений с начала суток произошло на Купянском направлении. Одну атаку отбили.
«В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируемая», — проинформировало командование ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, липцы, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 12:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 10:00 26 мая и потерях врага за сутки".