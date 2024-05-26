Сьогодні росіяни вже тричі атакували на Харківському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 10:00 26 травня та втрати ворога за добу.
“На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони”, – повідомили в Генштабі.
За інформацією ГШ, за добу втрати росіян на Харківському напрямку склали 179 осіб.
“Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість автомобілів та спецтехніки”, – доповнили в ГШ.
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Ще шість бойових зіткнень із початку доби сталося на Куп’янському напрямку. Одну атаку відбили.
“У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована”, – поінформувало командування ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, купянское направление, липцы, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 12:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 10:00 26 травня та втрати ворога за добу".